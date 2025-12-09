Anuncian trabajos en la Cisterna Norte y advierten posibles mermas de presión en el suministro de agua

La Municipalidad informó que este miércoles 10 de diciembre se realizarán tareas de mantenimiento en el sistema de abastecimiento de agua potable, programadas en conjunto con Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). Las acciones afectarán la Cisterna Norte y el Tanque Central, por lo que se podrían registrar mermas de presión en el servicio en algunos sectores de la ciudad.

Según se detalló, los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 y las 14:00, y consisten en el recambio de caudalímetros al ingreso de la Cisterna Norte y la revisión general del sistema de suministro desde el acueducto Desvío Arijón.

Los barrios abastecidos por esa red podrían experimentar una baja temporal de presión, motivo por el cual se recomienda hacer un uso responsable del agua, a fin de evitar el vaciamiento de los tanques domiciliarios.

Desde el Municipio recordaron que, mientras el tanque reglamentario del domicilio no se vacíe por completo, la vivienda continuará teniendo agua, incluso si hay una merma de presión en la red general.

Asimismo, se reiteró la importancia de que cada inmueble cuente con su propio tanque de reserva, ya que una de sus funciones principales es garantizar autonomía ante eventuales interrupciones o disminuciones del suministro.