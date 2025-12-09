Trump afirma que Maduro “tiene los días contados” y no descarta acciones contra otros países de la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el mandatario venezolano Nicolás Maduro “tiene los días contados”, en una nueva escalada verbal que refleja el endurecimiento de la postura de Washington hacia Caracas. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio Politico, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico.

Aunque Trump evitó detallar los pasos que podría tomar para forzar la salida de Maduro, dejó abierta la posibilidad de una acción directa al expresar su respaldo a esa opción. En la misma conversación, no descartó medidas similares contra Colombia y México, luego de que la periodista señalara que ambos países estarían “aún más involucrados” en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. “Sí, lo haría, claro que lo haría”, respondió el mandatario.

Las declaraciones se dan en el contexto de la llamada “Operación Lanza del Sur”, lanzada por EE.UU. desde agosto, que incluye el despliegue de una fuerza militar significativa frente a las costas venezolanas. Bajo el argumento de combatir a los “narcoterroristas” del hemisferio occidental, Washington inició operativos que incluyeron bombardeos letales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas de que las víctimas transportaran estupefacientes.

En paralelo, la Casa Blanca duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa —sin evidencias públicas— de liderar un cártel del narcotráfico. La administración Trump sostiene que las acciones son parte de una estrategia para “proteger a los ciudadanos estadounidenses de las drogas que los están matando”.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció una ofensiva con fines de “cambio de régimen”, con el objetivo de apoderarse de las riquezas petroleras y gasíferas del país. Maduro sostiene que el despliegue militar y las acusaciones forman parte de una política de agresión sin sustento.

Diversas voces internacionales han expresado su rechazo a la postura estadounidense. La ONU, gobiernos de la región como Colombia, México y Brasil, y organismos de derechos humanos condenaron los ataques a embarcaciones en alta mar. Expertos en derecho internacional calificaron esas acciones como “ejecuciones sumarias”, al señalar la falta de garantías y el uso desproporcionado de la fuerza.

Incluso informes de la DEA y de organismos multilaterales han señalado que Venezuela no representa una vía principal para el narcotráfico hacia Estados Unidos, y que más del 80 % de los cargamentos ilegales utilizan rutas del Pacífico, principalmente por Centroamérica y México