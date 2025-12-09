Sin presencia sindical, el Gobierno presentó las conclusiones finales del Consejo de Mayo

El Gobierno nacional cerró este martes el ciclo 2025 del Consejo de Mayo con la presentación de las conclusiones preliminares, en un acto encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Casa Rosada. Sin la participación de representantes sindicales, el Ejecutivo destacó el valor del trabajo técnico realizado y anticipó que los detalles del informe serán publicados oficialmente en el portal del Estado nacional.

En su exposición, Adorni presentó avances sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo, el acuerdo firmado por el presidente Javier Milei y una veintena de gobernadores en Tucumán, y confirmó que el informe completo, los proyectos de ley y toda la documentación aportada por los consejeros estarán disponibles desde este martes en Argentina.gob.ar.

Los puntos 6 y 9 del pacto —reforma previsional y coparticipación federal— quedaron excluidos de esta etapa, ya que implican reformas estructurales complejas que requieren acuerdos más amplios. “La coparticipación exige el consenso de todos los gobernadores y la reforma previsional implica cambios laborales de fondo; por eso estos puntos se abordarán más adelante”, explicó el funcionario.

Pese a que el Consejo de Mayo tiene carácter consultivo y no vinculante, Adorni destacó que “su aporte es invaluable, porque marca el calendario legislativo de todo 2026”.

Entre los puntos tratados, se destacan: una nueva Ley de Expropiaciones; la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria que prohíbe el déficit; propuestas para la reforma tributaria y laboral; iniciativas de apertura comercial y de modernización educativa; y una revisión profunda sobre recursos naturales, con modificaciones a leyes clave como la de Glaciares y Bosques.

Una de las ausencias más notorias fue la del sector sindical, luego de las tensiones que surgieron en la última reunión, especialmente tras los cuestionamientos del dirigente Gerardo Martínez al borrador de la reforma laboral. Pese a esas diferencias, el Gobierno remitió un nuevo borrador técnico para revisión sectorial, y busca dejar asentadas las disidencias y puntos de consenso en el documento final.

Este martes, en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, se realizarán nuevas reuniones para terminar de definir los últimos detalles del informe. Están convocados, además de Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el presidente de la UIA Martín Rappallini, y nuevamente Martínez, en representación de la CGT.

El cierre del Consejo coincide con la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, donde el Gobierno buscará avanzar con los proyectos que sí cuentan con mayor respaldo legislativo. Entre ellos: el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la modificación de la Ley de Glaciares, y propuestas para “blindar el equilibrio fiscal” y reformar el Código Penal.

En tanto, reformas más complejas, como la previsional y parte del paquete laboral, quedarán para el período ordinario de 2026, en una agenda que el oficialismo definió como parte de su “segunda etapa de gobierno”.

La estrategia política para lograr apoyos legislativos ya está en marcha, y cuenta con la coordinación de Karina Milei, junto a Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El objetivo: consolidar mayorías parlamentarias y avanzar con las reformas estructurales pendientes.