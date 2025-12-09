Se acelera el recambio en la Corte: Rafael Gutiérrez confirmó que se va en noviembre de 2026

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, confirmó su decisión de renunciar al tribunal a partir del 1 de noviembre de 2026, en una definición que se suma a las de sus colegas Roberto Falistocco y Eduardo Spuler, y que completa el proceso de retiro de todos los miembros que superan los 75 años.

La decisión fue anticipada por el propio Gutiérrez en declaraciones al diario El Litoral, donde explicó que presentará formalmente su dimisión en los próximos días. “Lo vengo pensando desde hace tiempo. Tuve también algunas confrontaciones que todo el mundo conoce, pero entiendo que esto es en beneficio del Poder Judicial”, expresó. Aclaró que continuará en funciones durante todo el 2025, y buena parte del 2026, como parte de su “compromiso con el personal del Poder Judicial y los jueces”.

Gutiérrez integra la Corte desde el año 2000 y la presidió en trece oportunidades. Actualmente forma parte del cuerpo junto a Falistocco, Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder. Precisamente, este miércoles está prevista la elección del presidente del tribunal para el año próximo, una definición que ya fue postergada dos veces y que podría resolverse por consenso o votación.

En la entrevista con El Litoral, el ministro adelantó que espera participar durante el próximo año en la inauguración de la nueva ala del edificio de tribunales de la ciudad de Santa Fe, así como en los avances de infraestructura en otros distritos, como Casilda. También mencionó su voluntad de continuar colaborando con el Plan Estratégico del Poder Judicial, al que calificó como “un proceso que ha contado con continuidad a lo largo de diferentes gobiernos”.

Con la salida anunciada de Gutiérrez, junto a las ya confirmadas de Falistocco (también para noviembre de 2026) y Spuler (para septiembre del mismo año), se abre paso a una renovación casi completa de la Corte, en línea con los objetivos planteados por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El mandatario provincial impulsa desde el inicio de su gestión una reforma estructural del máximo tribunal, que incluye la designación de un séptimo miembro y la incorporación de criterios constitucionales para limitar la inamovilidad de los jueces al cumplir los 75 años. En ese marco, ya se efectivizaron también las salidas de María Angélica Gastaldi y Mario Netri.

En reiteradas oportunidades, Pullaro manifestó su reconocimiento a los actuales integrantes, pero también su vocación de avanzar en una renovación integral del tribunal, incluso si no se lograba por consenso. Del otro lado, los jueces dejaron en claro su intención de retirarse según sus propios tiempos. Esa dinámica, paulatina pero sostenida, terminará de materializarse en noviembre de 2026, cuando se concrete el último de los retiros anunciados.