El Aeropuerto Sauce Viejo celebró su 70º aniversario

Por Santotomealdía



Este martes se celebró el 70º aniversario del Aeropuerto Internacional Sauce Viejo, una infraestructura estratégica para la conectividad aérea de la región y para el desarrollo productivo de la provincia. El acto oficial contó con la participación de autoridades provinciales, intendentes de ciudades vecinas y representantes de distintos organismos.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del aeropuerto, Gisela Riuli, acompañada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y el subsecretario del área, Jorge Henn. Estuvieron presentes también los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley; y de Sauce Viejo, Mario Papaleo; además de legisladores, autoridades portuarias, representantes del aeropuerto de Rosario, y referentes de municipios, comunas y entidades intermedias.

Durante el acto se puso en valor la reciente consolidación de Sauce Viejo como aeropuerto internacional, su creciente participación en operaciones de carga y las obras de infraestructura ejecutadas en los últimos años. Las autoridades destacaron que estos avances refuerzan su integración en una red logística y productiva clave para el centro y norte santafesino.

En ese sentido, Puccini subrayó que Sauce Viejo se convirtió en el segundo aeropuerto del país autorizado para exportar, lo que representó el cumplimiento de un compromiso de gestión. “Hoy contamos con una herramienta de exportación que potencia el rol estratégico de Santa Fe, ubicada en el corazón del país, conectada al corredor bioceánico, a la hidrovía y al entramado productivo regional”, afirmó.

El funcionario adelantó que uno de los objetivos hacia 2026 será profundizar gestiones con aerolíneas internacionales para abrir nuevas rutas desde Sauce Viejo, así como continuar con inversiones en infraestructura. “Vamos a reinvertir los recursos que genera el aeropuerto para ampliar la terminal y mejorar la capacidad operativa”, sostuvo.

Por su parte, Mónica Alvarado destacó “la conexión directa del aeropuerto con la producción santafesina”, y consideró que su crecimiento debe pensarse como parte de una cadena logística que integre cargas y pasajeros. En la misma línea, Gisela Riuli valoró “la visión estratégica del Gobierno provincial sobre la conectividad de personas y cargas” y definió al aeropuerto como “un motor de desarrollo que debe acompañar al sector productivo con una sinergia público-privada”.

La jornada incluyó un repaso por las obras de modernización realizadas en la terminal, entre ellas la renovación del hall central, mejoras en las áreas de embarque y arribos, ampliación de servicios y el acondicionamiento general del edificio. Según se indicó, estas intervenciones posicionan al aeropuerto para una nueva etapa de expansión logística articulada con el sector privado y organismos nacionales