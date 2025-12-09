Sauce Viejo cerró el año con balance positivo y apuesta al crecimiento del turismo en 2026

Por Santotomealdía



El director de Turismo de Sauce Viejo, Ricardo Di Cicco, realizó un balance positivo del año turístico en la localidad, a pesar de que el último fin de semana largo —que concluyó este lunes y fue el último del año— registró una ocupación baja, estimada en torno al 30%.

En diálogo con Nova al Día, por radio Nova 97.5, Di Cicco explicó que el factor climático, la cercanía con las fiestas y los múltiples compromisos sociales propios de diciembre influyeron en el bajo nivel de reservas. “Es entendible, porque hay muchas fechas ya tomadas para Navidad, Año Nuevo y la primera quincena de enero”, señaló.

Más allá del comportamiento puntual del fin de semana largo, Di Cicco remarcó que el año 2024 dejó resultados muy positivos para Sauce Viejo como destino turístico, destacando especialmente el crecimiento del llamado turismo laboral. Según explicó, muchas personas llegaron por trabajo, vinculadas a empresas del parque industrial, a la obra del nuevo puente carretero o por el cierre del aeropuerto de Rosario, lo que generó una demanda sostenida de alojamiento durante gran parte del año.

La gastronomía volvió a liderar la recepción de visitantes, junto con la pesca deportiva, que tuvo una muy buena temporada gracias a la presencia de especies como el dorado y el surubí, y al trabajo de guías habilitados por la Provincia. “Sauce Viejo se impone como uno de los destinos más destacados del corredor de la ruta 11”, afirmó el funcionario.

A lo largo del año, el movimiento turístico se vio potenciado por una agenda estable de eventos culturales, deportivos y recreativos. Di Cicco destacó especialmente la presentación de La Renga, el 31 de mayo, que generó un “desborde total” y un “derrame económico impresionante”, dejando una fuerte marca en la ciudad.

Entre los momentos de mayor movimiento turístico mencionó el inicio de enero y el mes de febrero, que suele tener una alta demanda asociada al Festival del Pescador y los carnavales. Marzo, con Semana Santa, también representa una fecha clave por el valor de la propuesta gastronómica. En el resto del año, distintos eventos como la Fiesta del Pan Casero, el Asado con Cuero, la Doma de la Familia Criolla, el Salto Hípico y los torneos deportivos como el Argentinito y el Valesanito aseguran un flujo constante de turistas, incluso de otras provincias e incluso del exterior.

Actualmente, Sauce Viejo cuenta con unas 680 plazas cabañeras y hoteleras habilitadas, según detalló el funcionario. En ese sentido, remarcó la importancia de promover alojamientos seguros, que cumplan con los requisitos de higiene, seguridad, facturación formal y seguros correspondientes, para garantizar una experiencia confiable a los visitantes.

Finalmente, Di Cicco anticipó que la ciudad ya se prepara para la temporada 2026, con expectativas de alto nivel de actividad. “Esperamos trabajar a lleno total”, concluyó.