El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo

El Gobierno nacional anunció una reducción permanente en las retenciones para las exportaciones agropecuarias, medida que representa un alivio fiscal para el sector y que se aplicará a distintos cultivos y subproductos. La decisión fue comunicada este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial en la red X.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”, expresó Caputo, al confirmar que las alícuotas de los derechos de exportación bajarán entre 1 y 2 puntos porcentuales según el producto. El titular del Palacio de Hacienda afirmó además que la eliminación de las retenciones ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei.

Aunque la medida ya fue anunciada, su entrada en vigencia dependerá de la publicación en el Boletín Oficial, algo que ocurrirá “en los próximos días”, según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Las nuevas alícuotas Soja: baja del 26% al 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5%

Caputo argumentó que la baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los sectores más relevantes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones del país.

“Reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, señaló el ministro. Y agregó: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que la decisión se enmarca en el objetivo de respetar el equilibrio fiscal y reafirma el rumbo de reducir la presión impositiva sobre la producción.

La reducción será permanente, a diferencia de medidas similares aplicadas en el pasado con carácter transitorio. La iniciativa busca dar respuesta al reclamo sostenido de las entidades del agro, que vienen exigiendo una rebaja en la carga tributaria para potenciar la producción y las exportaciones.