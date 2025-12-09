Estudiantes eliminó a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final

Estudiantes de La Plata se quedó con un clásico histórico al derrotar por 1 a 0 a Gimnasia como visitante, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y se clasificó a la final del Torneo Clausura 2025, donde enfrentará a Racing Club el próximo sábado en Santiago del Estero.

En un partido vibrante y cargado de tensión, el equipo de Eduardo Domínguez logró imponerse gracias a un gol de Ezequiel Palacios, que convirtió a los pocos minutos del segundo tiempo tras una gran jugada individual de Cetré, quien recuperó, desbordó por izquierda y asistió con precisión.

El encuentro tuvo un primer tiempo parejo y disputado, con el Pincha dominando en los primeros 30 minutos y Gimnasia emparejando el trámite sobre el final de la etapa. Ambos equipos contaron con una chance clara antes del descanso, pero apareció Fernando Muslera, arquero de Estudiantes, para evitar la caída de su arco con una atajada clave.

El gol del triunfo llegó en el complemento, tras un error de Giampaoli, uno de los puntos altos del Lobo hasta ese momento. El colombiano Cetré aprovechó la falla, desbordó y encontró a Palacios en el área chica para el 1-0 definitivo.

La sociedad entre Cetré y Palacios volvió a ser decisiva: participaron juntos en los tres goles del equipo en los playoffs, con dos asistencias y un gol del colombiano, y dos goles y una asistencia de Palacios.

Con esta victoria, Estudiantes cortó una racha de cinco triunfos consecutivos de Gimnasia, y se metió en la definición del campeonato, donde buscará quedarse con el título ante una Racing en alza, que viene de eliminar a Boca en la Bombonera.