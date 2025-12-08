Una fuga de agua en el Louvre dañó unos 400 libros de valor histórico

Una fuga de agua en la biblioteca del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre provocó una inundación que dañó entre 300 y 400 libros, algunos de los cuales ya no podrán ser restaurados completamente. El hecho ocurrió a fines de noviembre, pero se conoció en las últimas horas a través de medios franceses.

El subdirector del Louvre, Francis Steinbock, confirmó que la mayoría de los ejemplares afectados son revistas de egiptología y documentos científicos, muchos de ellos publicados entre finales del siglo XIX y principios del XX. “Se secarán, los enviaremos al encuadernador para restaurarlos y luego se volverán a colocar en los estantes”, explicó el funcionario.

La fuga se originó en la red hidráulica que abastece a los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca, tras la apertura accidental de una válvula, lo que provocó una pérdida en una tubería ubicada en el techo de una de las salas.

El Louvre, uno de los museos más importantes del mundo, no atraviesa su mejor momento en materia de conservación y seguridad. Apenas semanas antes de este episodio, el domingo 19 de octubre, un grupo de ladrones encapuchados irrumpió en la sala Apolo y, en cuestión de minutos, sustrajo joyas de la colección de la familia imperial de Napoleón.

Entre las piezas robadas se encontraban un collar, un broche y una tiara, aunque posteriormente se informó que una de ellas fue hallada en el exterior del museo. Se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió daños como consecuencia del robo.