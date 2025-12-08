Internacionales — 08.12.2025 —
Amenaza de tsunami tras un potente terremoto frente a las costas de Japón
El epicentro se ubicó frente a la costa de Aomori y tuvo una profundidad de 50 km. Se esperan olas de hasta tres metros y se ordenó evacuar las zonas costeras. No se reportaron víctimas ni daños graves hasta el momento.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes 8 de diciembre el norte de Japón, frente a la costa este de la prefectura de Aomori, lo que motivó a la Agencia Meteorológica nipona (JMA) a declarar una alerta por tsunami. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales importantes.
El sismo ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros y fue catalogado como de intensidad intermedia, aunque fue percibido con fuerza en varias regiones del noreste japonés, incluyendo Hokkaido, Aomori e Iwate, donde se activaron los protocolos de evacuación.
Según la JMA, se esperan olas de hasta 3 metros de altura en las zonas costeras, por lo que se instó a la población a evacuar inmediatamente hacia zonas seguras. Las autoridades locales reforzaron los sistemas de alerta y activaron los centros de emergencia.
Como medida preventiva, se suspendieron los servicios de la red ferroviaria de alta velocidad Shinkansen, en su tramo correspondiente a la región de Tohoku, una de las más afectadas por el movimiento telúrico. También fueron cerradas rutas y accesos cercanos a las zonas de mayor riesgo.
La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica y mantiene vigente la advertencia para toda la franja costera del Pacífico norte, mientras se evalúa el comportamiento del mar en las próximas horas