Lunes 08 de diciembre de 2025

Internacionales — 08.12.2025 —

Amenaza de tsunami tras un potente terremoto frente a las costas de Japón

El epicentro se ubicó frente a la costa de Aomori y tuvo una profundidad de 50 km. Se esperan olas de hasta tres metros y se ordenó evacuar las zonas costeras. No se reportaron víctimas ni daños graves hasta el momento.

El sismo, de magnitud 7,6, sacudió la costa este de la prefectura de Aomori.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes 8 de diciembre el norte de Japón, frente a la costa este de la prefectura de Aomori, lo que motivó a la Agencia Meteorológica nipona (JMA) a declarar una alerta por tsunami. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales importantes.

El sismo ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros y fue catalogado como de intensidad intermedia, aunque fue percibido con fuerza en varias regiones del noreste japonés, incluyendo Hokkaido, Aomori e Iwate, donde se activaron los protocolos de evacuación.

Según la JMA, se esperan olas de hasta 3 metros de altura en las zonas costeras, por lo que se instó a la población a evacuar inmediatamente hacia zonas seguras. Las autoridades locales reforzaron los sistemas de alerta y activaron los centros de emergencia.

Como medida preventiva, se suspendieron los servicios de la red ferroviaria de alta velocidad Shinkansen, en su tramo correspondiente a la región de Tohoku, una de las más afectadas por el movimiento telúrico. También fueron cerradas rutas y accesos cercanos a las zonas de mayor riesgo.

La JMA continúa monitoreando la actividad sísmica y mantiene vigente la advertencia para toda la franja costera del Pacífico norte, mientras se evalúa el comportamiento del mar en las próximas horas

