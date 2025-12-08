Racing eliminó a Boca y es finalista del Torneo Clausura

Racing logró una victoria resonante en la Bombonera y se clasificó a la final del Torneo Clausura 2025, tras vencer por 1 a 0 a Boca Juniors en una de las semifinales del certamen. El gol del triunfo lo marcó Adrián Martínez, quien volvió al gol tras 966 minutos de sequía y se convirtió en el héroe de la noche.

El delantero, conocido como “Maravilla”, cortó una racha de once partidos sin convertir con la camiseta de la Academia. A los 75 minutos, conectó de cabeza un centro preciso de Gabriel Rojas y selló el 1 a 0 definitivo desde el borde del área chica. Fue su primer tanto desde el gol a Vélez en Liniers, por la Copa Libertadores, y el número 51 en su cuenta personal en el club de Avellaneda.

El equipo dirigido por Gustavo Costas jugó un partido inteligente, ordenado y efectivo ante un rival que llegaba entonado: Boca acumulaba seis victorias consecutivas y se perfilaba como favorito para llegar a la final, pero esta vez no logró sostener su racha.

Con este triunfo, Racing accede a la final del Clausura, donde enfrentará al ganador del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, que se disputará este lunes. La definición del campeonato ya tiene a La Academia como uno de los protagonistas.