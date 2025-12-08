Atlético de Rafaela golpeó primero en Formosa y quedó a un paso de la Primera Nacional

Atlético de Rafaela dio un paso clave en su camino al ascenso al vencer como visitante a San Martín de Formosa por 1 a 0, en el partido de ida de la final del Reducido del Torneo Federal A, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputó este domingo en el estadio 17 de Octubre, y fue seguido de cerca por miles de hinchas de ambos equipos que sueñan con regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

El único gol del partido fue convertido por Lucas Albertengo, a los 28 minutos del primer tiempo, tras una jugada por el sector derecho que terminó en un centro perfecto al área chica. El delantero, una de las figuras del conjunto rafaelino, anticipó a su marcador y con un cabezazo certero venció al arquero local para marcar el 1 a 0 definitivo.

El primer tiempo fue parejo, trabado e intenso, con mucha disputa en la mitad de la cancha y pocas situaciones claras. San Martín intentó presionar alto y ser protagonista con el apoyo de su gente, pero La Crema mostró solidez defensiva y orden táctico, apostando a la paciencia y el juego prolijo para aprovechar sus oportunidades.

Tras el gol, Rafaela controló el trámite del partido, supo enfriar los intentos del equipo formoseño y se fue al descanso con tranquilidad y ventaja en el marcador.

En el segundo tiempo, San Martín adelantó líneas y buscó el empate con centros, pelotas detenidas y mayor presencia ofensiva, pero se topó con una defensa bien plantada y concentrada. Rafaela, por su parte, se replegó con criterio, aguantó los embates del local y mantuvo el resultado sin sobresaltos hasta el final.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Ricardo Pancaldo quedó bien posicionado para afrontar la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en la provincia de Santa Fe. Rafaela buscará aprovechar la mínima pero valiosa ventaja para concretar su regreso a la Primera Nacional, categoría a la que aspira volver tras varias temporadas en el Federal A.