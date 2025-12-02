EcoCanje: la Municipalidad presentó el cronograma de diciembre

La Municipalidad informó el cronograma correspondiente al mes de diciembre del programa EcoCanje, una iniciativa que promueve la gestión responsable de residuos reciclables y el fortalecimiento de prácticas sostenibles en la comunidad.

Como es habitual, los vecinos que acerquen sus materiales reciclables podrán llevarse a cambio un plantín o semillas de temporada, fomentando así el intercambio ecológico y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

Durante este mes, los puntos de EcoCanje funcionarán los martes en diferentes espacios públicos y los viernes en el predio del ex INALI, ubicado en Maciá 1933. Los horarios serán de 16 a 18 horas los martes y de 9 a 12 horas los viernes.

Cronograma de diciembre:

Martes 2/12 – 16 a 18 h: Club Ciclista (Maletti y Moreno)

Viernes 5/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

Martes 9/12 – 16 a 18 h: Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre)

Viernes 12/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

Martes 16/12 – 16 a 18 h: Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral)

Viernes 19/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

Martes 23/12 – 16 a 18 h: Plazoleta Hernandarias (Iriondo y Hernandarias)

Viernes 26/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

Martes 30/12 – 16 a 18 h: Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos)

En cada jornada se recibirán materiales limpios, secos y separados por tipo, tales como: papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros).

Desde el Municipio se informó que, al tratarse de actividades al aire libre, las jornadas podrán suspenderse en caso de lluvia. Para mayor información o consultas, los vecinos pueden comunicarse al 342 546 2862.

La Municipalidad invita a la comunidad a continuar participando de esta propuesta, que apunta a fortalecer el compromiso colectivo con una ciudad más sostenible.