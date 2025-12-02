Martes 02 de diciembre de 2025

Interés General — 02.12.2025 —

EcoCanje: la Municipalidad presentó el cronograma de diciembre

Durante diciembre, los puntos funcionarán los martes en distintos barrios y los viernes en el predio del ex INALI. Quienes participen podrán llevarse un plantín o semillas a cambio de sus reciclables.

Ya está disponible el cronograma de diciembre del programa EcoCanje.

La Municipalidad informó el cronograma correspondiente al mes de diciembre del programa EcoCanje, una iniciativa que promueve la gestión responsable de residuos reciclables y el fortalecimiento de prácticas sostenibles en la comunidad.

Como es habitual, los vecinos que acerquen sus materiales reciclables podrán llevarse a cambio un plantín o semillas de temporada, fomentando así el intercambio ecológico y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.

Durante este mes, los puntos de EcoCanje funcionarán los martes en diferentes espacios públicos y los viernes en el predio del ex INALI, ubicado en Maciá 1933. Los horarios serán de 16 a 18 horas los martes y de 9 a 12 horas los viernes.

Cronograma de diciembre:

  • Martes 2/12 – 16 a 18 h: Club Ciclista (Maletti y Moreno)

  • Viernes 5/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

  • Martes 9/12 – 16 a 18 h: Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre)

  • Viernes 12/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

  • Martes 16/12 – 16 a 18 h: Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral)

  • Viernes 19/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

  • Martes 23/12 – 16 a 18 h: Plazoleta Hernandarias (Iriondo y Hernandarias)

  • Viernes 26/12 – 9 a 12 h: Ex INALI (Maciá 1933)

  • Martes 30/12 – 16 a 18 h: Plaza San Martín (Gaboto y Entre Ríos)

En cada jornada se recibirán materiales limpios, secos y separados por tipo, tales como: papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta 2 litros).

Desde el Municipio se informó que, al tratarse de actividades al aire libre, las jornadas podrán suspenderse en caso de lluvia. Para mayor información o consultas, los vecinos pueden comunicarse al 342 546 2862.

La Municipalidad invita a la comunidad a continuar participando de esta propuesta, que apunta a fortalecer el compromiso colectivo con una ciudad más sostenible.

