Fines de semana largos: más de 13 millones de turistas viajaron durante el año

Por Santotomealdía

Con la finalización del último fin de semana largo del año, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer un balance anual del movimiento turístico registrado durante los ocho feriados extendidos de 2025. Según el informe, a lo largo del año viajaron 13.342.750 turistas, quienes generaron un gasto total de $2.971.578 millones, lo que equivale a aproximadamente US$2.030 millones al tipo de cambio oficial.

Los fines de semana largos mantuvieron su rol protagónico como dinamizadores del turismo interno, aún en un contexto de dificultades económicas. Las escapadas cortas, en promedio de 2 a 2,3 noches, ganaron terreno como formato preferido por las familias, que priorizaron destinos cercanos, actividades de bajo costo y consumo enfocado en servicios esenciales o experiencias de alto valor percibido.

El último fin de semana largo, correspondiente al feriado del viernes 5 al lunes 8 de diciembre, consolidó esta tendencia. En ese período, se movilizaron 1.377.810 personas y se generó un gasto de $249.370 millones, con un gasto promedio diario por turista de $90.495.

A lo largo del año, los destinos que lideraron el ranking de visitantes fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Iguazú, Córdoba, Mendoza, Salta y Ushuaia, aunque también se destacaron provincias con fuerte perfil religioso o cultural, como Tucumán, Jujuy y Corrientes.

En el caso de Santa Fe, los últimos fines de semana largos dejaron un saldo favorable. El Observatorio Turístico provincial informó niveles de ocupación promedio del 64%, con picos superiores al 75% en hoteles de mayor categoría en la capital y en Rosario. La estadía media fue de 2,3 noches y el gasto promedio diario por turista se estimó en $263.275 en la ciudad de Santa Fe, considerando alojamiento, comidas, actividades y traslados.

Desde CAME destacaron que estos fines de semana resultaron claves para el funcionamiento de miles de pymes vinculadas al turismo, con efectos positivos sobre las economías regionales. Además, se consolidaron nuevas tendencias de viaje, como el turismo deportivo, el turismo cultural y las experiencias de cercanía.