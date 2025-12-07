Lando Norris campeón de la Fórmula 1.

LANDO NORRIS es el gran campeón de la Fórmula 1, que llegó a su última fecha con una intensa lucha por el título entre el inglés, Max Verstappen y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Franco Colapinto terminó 20°.

Verstappen ganó la carrera en el circuito de Yas Marina largando desde la pole, seguido por Piastri y Norris, quien quedó dentro del podio, se consagró como el mejor de la temporada con McLaren y ganó así el primer título de su carrera en la máxima categoría.

Una definición con incertidumbre hasta las últimas vueltas. En la largada, Piastri superó a Norris y quedó detrás de Verstappen, quien sabía que liderar la carrera y esperar que Norris no fuera tercero era la única oportunidad que tenía si quería campeonar. El tetracampeón intentó todo, pero no le alcanzó.

Norris ingresó a boxes antes de la vuelta 19 y se retrasó hasta el séptimo lugar, pero rápidamente recuperó posiciones: con una maniobra perfecta, superó primero a Sainz, y luego a Lawson y Stroll en la misma recta.

En la vuelta 24, Norris pasó a Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull que se esperaba que ayude y complique al inglés, pero no lo logró. En otra tremenda muestra de carácter, Norris lo superó rápidamente al japonés, que luego recibió una penalización porque casi lo hace salir de la pista, y volvió al tercer puesto, mientras Verstappen ingresó a boxes a colocar neumáticos duros. Así Piastri se ubicó primero.

En la vuelta 40, Verstappen pasó a Piastri y regresó a la punta de la carrera. El australiano paró en boxes en la vuelta 41 y se mantuvo en la segunda posición. Norris siguió tercero y con este panorama ya acarició el campeonato. En las últimas vueltas, la única amenaza en las aspiraciones del británico era la de Charles Lecrerc con su Ferrari, que lo persiguió casi toda la carrera por detrás pero finalmente no pudo alcanzarlo.

En el final, Verstappen ganó en Abu Dhabi, pero el que festejó fue Norris, que entre lágrimas levantó su puño y celebró el primer título de su vida con McLaren, a sus 25 años, para convertirse en el campeón mundial de Formula 1 número 35 de la historia.