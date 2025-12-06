Alerta de la ONU: el crecimiento global enfrenta riesgos de sostenibilidad hacia 2026.

La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) advirtió que el crecimiento económico mundial se desacelerará al 2,6% en 2025 y 2026, tres décimas menos que en 2024, debido a la volatilidad financiera, la incertidumbre geopolítica y los crecientes riesgos climáticos.

Según el informe, las economías desarrolladas —como Estados Unidos, que pasará de un crecimiento del 1,8% en 2025 al 1,5% en 2026— y las economías en desarrollo —como China, cuya expansión caerá del 5% al 4,6%— perderán impulso, afectando la inversión y el comercio global.

El organismo destacó que los países en desarrollo enfrentan mayores costos de financiación, fluctuaciones abruptas en los flujos de capital y un aumento de los riesgos financieros vinculados al cambio climático.

Actualmente, los países más vulnerables a desastres climáticos pagan US$20.000 millones anuales adicionales en intereses, cuatro veces más que en 2006, debido a su mayor exposición a fenómenos extremos. La UNCTAD instó a fortalecer los mercados de capitales regionales para mitigar estos desafíos y evitar que la desaceleración económica profundice las desigualdades.

Desafíos para la Agenda 2030

El informe subraya que, aunque el crecimiento en las economías en desarrollo se mantendrá en torno al 4,3% en 2025 y 4,2% en 2026, la sostenibilidad a largo plazo está en riesgo. La vulnerabilidad climática, la deuda pública elevada y las tensiones geopolíticas —como las guerras comerciales y los conflictos armados— amenazan con frenar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La ONU advierte que, sin políticas que promuevan la inversión verde, la inclusión social y la estabilidad financiera, el mundo podría enfrentar una década de bajo crecimiento y mayor desigualdad.

Las propuestas de la ONU

Ante este escenario, la UNCTAD propone un conjunto de medidas para mitigar los riesgos. En primer lugar, fortalecer los mercados de capitales en economías emergentes, lo que permitiría reducir la dependencia de flujos volátiles y mejorar el acceso al financiamiento.

Además, se hace hincapié en la necesidad de reducir la exposición a riesgos climáticos mediante mecanismos de financiamiento accesible, que permitan a los países más vulnerables adaptarse a los fenómenos extremos sin comprometer su estabilidad económica.

También se destaca la importancia de promover reformas fiscales que equilibren el crecimiento con la sostenibilidad ambiental, evitando que la deuda pública se convierta en un lastre insostenible. Por último, la organización insta a impulsar la cooperación internacional para evitar crisis financieras recurrentes y garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan.