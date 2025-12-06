El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS.

Inter Miami le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y se coronó campeón por primera vez en su historia de la Major League Soccer. Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende le dieron la victoria a las Garzas, que registraron dos asistencias de Lionel Messi en los tantos que definieron la historia. Ali Ahmed había sellado el empate transitorio para la visita.

Es el cuarto título logrado por la Pulga desde que llegó a la franquicia de Florida, luego de levantar la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este, aunque este último no se cuenta como oficial.

Javier Mascherano condujo un equipo que llegó en su mejor forma a la definición, y así lo demostró para reponerse a la igualdad marcada por Ahmed en el segundo tiempo. Incluso, la fortuna jugó de su lado por una jugada en la que la pelota rebotó tres veces en los palos.

El Jefecito sumó su primer título como entrenador de manera oficial en un plantel plagado de argentinos. A él y Messi, se suman los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti.