Sorteo ambiguo para Argentina: rivales accesibles en la fase de grupos y durísimo posible cruce en 16avos.

Argentina será cabeza de serie del Grupo J en el Mundial 2026 y compartirá la zona con Austria, Argelia y Jordania, en una de las zonas más accesibles que dio el sorteo celebrado en Washington DC.

El combinado campeón del mundo debutará en la Copa del Mundo ante Argelia el martes 16 de junio. Luego chocará con Austria y cerrará ante Jordania.

Si Argentina termina en el primer lugar de su zona, se cruzará en 16avos de final con el segundo del Grupo H, que está integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Ese partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

De esta manera, hay enormes chances de que haya un cruce entre los campeones de las últimas copas continentales o un clasíco rioplatense muy temprano en una Copa del Mundo.