Entrega de certificados y cierre del Programa Empleo Verde

La Municipalidad llevó adelante el acto de cierre del Programa Empleo Verde, una iniciativa de formación gratuita orientada a generar nuevas oportunidades laborales en áreas vinculadas al cuidado del ambiente y la economía circular.

Durante el acto, se realizó la entrega de certificados y presentes a quienes participaron del programa, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación a lo largo del proceso de capacitación.

A lo largo de estos meses, los asistentes accedieron a formaciones en huerta y jardinería urbana, reciclaje, armado y reparación de bicicletas, marroquinería sustentable, reciclado de pallets e hidroponía. Estas capacitaciones tuvieron como objetivo fortalecer saberes prácticos y promover oficios sostenibles, que acompañen el desarrollo de una ciudad más respetuosa del ambiente.

En ese marco, la directora de Ambiente y Sostenibilidad, María Eugenia Eberhardt, expresó: “Gracias a cada persona que se animó a capacitarse y a los equipos docentes que acompañan este camino hacia una ciudad más sostenible, con más oportunidades de empleo verde para todos”.

Desde el Municipio destacaron que continúan "impulsando políticas públicas que fomentan la inclusión laboral, el desarrollo de capacidades y la construcción colectiva de un futuro ambientalmente responsable”.