Violento episodio contra trabajadores en la obra del nuevo puente.

Este miércoles por la tarde, personal de la Subcomisaría 1ª de Santa Fe intervino en un violento episodio contra trabajadores que realizaban tareas en la obra del nuevo puente que conectará la ciudad con Santa Fe. Según informaron fuentes policiales, dos individuos se acercaron al sector y reaccionaron de manera agresiva ante la presencia de maquinaria en el lugar.

De acuerdo con el parte, los agresores comenzaron a insultar y emitir amenazas verbales hacia los trabajadores y luego arrojaron piedras contra el personal y los equipos. A pesar de la agresión, no se registraron lesiones ni daños materiales.

Tras la denuncia informal, los agentes realizaron un patrullaje con las descripciones aportadas, pero no lograron localizar a los sospechosos. Los trabajadores decidieron no radicar una denuncia formal, por lo que se labró el acta correspondiente y se dio aviso a la autoridad jurisdiccional.

La intervención policial permitió contener la situación y asegurar la continuidad de los trabajos en la obra.