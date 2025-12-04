Inclusión y convivencia: se realizó una jornada por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad llevó adelante este martes una jornada de inclusión y convivencia, con la participación de instituciones, organizaciones y equipos que trabajan por la integración plena de las personas con discapacidad en nuestra ciudad.

Durante la actividad se desarrollaron stands informativos, propuestas recreativas y acciones de sensibilización, impulsadas por distintas áreas del Municipio. El objetivo fue compartir experiencias, fortalecer la participación comunitaria y promover entornos más accesibles para todos los vecinos y vecinas.

La jornada contó con el acompañamiento de autoridades provinciales del área de Discapacidad, quienes destacaron el trabajo articulado con el gobierno local. En ese marco, se llevó a cabo la pintada de la senda peatonal inclusiva, con la participación del intendente Miguel Weiss Ackerley, como parte de una acción simbólica que refuerza el compromiso con la accesibilidad y la construcción de una ciudad más igualitaria.

Entre las actividades desarrolladas se incluyeron espacios y dispositivos interactivos. Participaron la Carpa de Salud y el Punto de Hidratación, a cargo del director de Salud, Oscar Buniva; el Stand Institucional de Discapacidad, representado por el jefe del Área de la Junta Evaluadora, Silvestre Durán; y la Sala Calma del Centro de Bienestar Comunitario, conducida por Ma. Soledad Santa Cruz.

También se destacó la presencia de la Comunidad Sorda – LSA, con interpretación en vivo de Lengua de Señas Argentina a cargo de Inés Miranda y Yamila Ledesma, lo que garantizó la accesibilidad plena de la jornada.

Formaron parte de la actividad diversas organizaciones como Cromosomas Inclusivos, CEA Padres, Integra, Vivero Inclusivo, Lazos, CREAHN, ADALPE (Centro de Día y Taller Protegido), El Mirador, Fundación Santo Tomás, Centro de Día San Juan y Logros.

Desde el plano artístico, la jornada fue acompañada por la narradora Marianela Alegre, con su dispositivo poético “La Hamaca”, y por la artista Gabriela Hereñú, quien realizó una pintura en vivo alusiva al encuentro.

Desde el Municipio destacaron que estas instancias de trabajo conjunto refuerzan el camino hacia una ciudad más empática, justa e inclusiva, basada en el respeto, la igualdad real de oportunidades y la valoración de cada persona.