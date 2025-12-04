“No venimos a improvisar, venimos a hacernos cargo”: el mensaje de la nueva comisión directiva de Colón

ste miércoles por la tarde, con el acto de asunción de autoridades, comenzó formalmente una nueva etapa en el Club Atlético Colón. La jornada estuvo marcada por un fuerte mensaje institucional de la nueva comisión directiva, que fue difundido a través de las redes sociales del club y dejó en claro el tono con el que la dirigencia entrante planea encarar la gestión.

“Hoy empezamos una etapa que nos exige estar a la altura”, comienza el comunicado, que plantea una radiografía directa del estado actual del club y, al mismo tiempo, un llamado a la reconstrucción. La frase que sintetiza el espíritu del mensaje fue contundente:“No venimos a improvisar; venimos a hacernos cargo.”

En otro pasaje, el texto expresa: “Recibimos un club que demanda trabajo, orden y decisión. Y estamos preparados para hacerlo.” La comisión directiva planteó como prioridad la recuperación institucional y deportiva del club: “Nuestro compromiso es uno solo: poner a Colón de pie. Trabajar con dedicación, planificar con seriedad y construir un proyecto que devuelva estabilidad, orgullo e identidad.”

Con tono realista, el comunicado también advierte que “el camino será intenso” y que “hay mucho por reconstruir”, pero apuesta a la fuerza de la comunidad sabalera como motor de esa recuperación:

“Colón es grande, porque su gente es grande. Y esa fuerza es la que nos impulsa a encarar cada día con la convicción de que podemos devolverle al club el lugar que merece.”

La publicación cierra con una declaración de principios que resume la hoja de ruta de la nueva gestión: “Hoy empezamos a trabajar. Con compromiso. Con honestidad. Con visión. Por Colón. Por su gente. Por el futuro que todos queremos ver.”

En sintonía con este mensaje, el presidente José Alonso brindó declaraciones a la prensa en las que ratificó la línea planteada por la comisión. Anticipó que desde el lunes ya se trabaja en un relevamiento exhaustivo de la situación económica y administrativa, y remarcó que las primeras prioridades serán levantar la inhibición y pagar las deudas con los jugadores.

También confirmó que Diego Colotto está a un paso de ser el nuevo mánager y expresó su respaldo al DT: “A Medrán lo veo conforme y cómodo. Le dieron una autobomba sin agua y aun así está muy confiado”, graficó.

Alonso se refirió además al vínculo con los socios: “Colón necesita ser más abierto. Prefiero 40.000 socios que paguen el 50% y no 20.000 que paguen el 100%”, señaló, en línea con la idea de ampliar la base social del club en este nuevo proceso.