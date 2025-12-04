Rodrigo Alvizo, tras asumir un nuevo mandato en el Concejo: “Queremos marcar un rumbo distinto para la ciudad”

El martes se realizó el acto de asunción de los concejales electos, un evento que marcó el inicio de una nueva etapa institucional para el cuerpo legislativo local. Entre los protagonistas de la jornada estuvo Rodrigo “Tata” Alvizo, quien renovó su banca e inició un nuevo mandato en el Concejo Municipal, luego de haber encabezado la lista más votada en las elecciones locales del mes de junio.

A partir de ese resultado, el espacio liderado por Alvizo logró sumar dos representantes al cuerpo legislativo. Rosa María Escandell asumió también como concejala, reforzando la representación del Partido Justicialista y consolidando el perfil opositor dentro del Concejo.

“Ganar contundentemente las elecciones es una gran alegría, pero sobre todo nos reafirma en consolidar una alternativa de gobierno”, expresó Alvizo tras la ceremonia. Y agregó: “Renovar la banca es un orgullo enorme y una responsabilidad aún mayor. Fuimos la lista más votada y eso habla del respaldo de miles de vecinos y vecinas que creen en este proyecto”.

En su discurso, el edil sostuvo que el objetivo de este nuevo período será “marcar un rumbo distinto al que ofrece la actual gestión municipal”. En ese sentido, afirmó: “Asumimos el compromiso de representar a cada vecino y de consolidar un proyecto alternativo real para la ciudad. Un proyecto que deje atrás el abandono y la desidia, y que marque un camino diferente para Santo Tomé”. E insistió: “Queremos marcar un rumbo distinto para la ciudad”.

Alvizo también anticipó que el año legislativo estará atravesado por debates centrales para el futuro de la ciudad, como la discusión del presupuesto municipal, la reforma del Plan Director y el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas con autonomía municipal. “Son temas clave, no solo para el corto plazo, sino también para el desarrollo de Santo Tomé a mediano y largo plazo”, indicó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la ciudadanía y cerró su intervención reafirmando su compromiso político: “Esta gran alegría conlleva una gran responsabilidad. La vamos a asumir con el compromiso de siempre y con más fuerza que nunca. Esto recién comienza”.