Kast endurece su discurso migratorio a días del balotaje presidencial en Chile

En el marco del debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el candidato José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, reiteró este martes su postura contra la migración irregular y volvió a pedir a los extranjeros sin residencia legal que abandonen el país voluntariamente antes del 11 de marzo de 2026, fecha en la que, según anticipó, asumirá la presidencia si gana el balotaje previsto para el 14 de diciembre.

“Quedan 98 días para que libremente decidan tomar sus cosas, vender sus cosas si es que las tienen y salir de Chile”, declaró Kast durante el encuentro, en una formulación que despertó críticas de sectores sociales y políticos por su tono coercitivo.

Aclaró que su propuesta no implica una expulsión forzada, sino lo que calificó como una “invitación a salir”. “No los voy a echar, los vamos a invitar, es distinto. Nosotros no estamos hablando del ICE”, dijo, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por su política de deportaciones.

El dirigente ultraconservador planteó que los propios migrantes y sus empleadores deberán costear el regreso. “A las mismas personas que los tienen contratados vamos a decirles: usted páguele el pasaje de regreso que debería haber pagado cuando lo trajo”, afirmó.

Además, propuso establecer un “corredor regional” junto a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia para coordinar el retorno de personas sin documentación migratoria regular. Según explicó, el traslado podría organizarse en “buses, aviones o barcos”, aunque reconoció que hay obstáculos legales, como la política actual del gobierno peruano, que no permite el ingreso de extranjeros indocumentados por su frontera.

José Antonio Kast se postula por tercera vez a la presidencia de Chile y enfrentará en el balotaje a Jeannette Jara, candidata del oficialismo y militante del Partido Comunista. La campaña hacia la segunda vuelta se ha polarizado entre las propuestas de ultraderecha y un proyecto de continuidad de izquierda, generando tensiones en torno a temas como seguridad, economía y migración.