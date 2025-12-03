Rixi Moncada denunció un “golpe electoral en curso” tras las elecciones en Honduras

La candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada, denunció este miércoles la existencia de un “golpe electoral en curso” en Honduras, en el marco de las elecciones celebradas el pasado domingo. En una entrevista con Telesur, la dirigente oficialista sostuvo que el proceso fue manipulado políticamente con intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Un golpe electoral que está en curso”, afirmó Moncada, al tiempo que señaló que el mandatario estadounidense ha enviado “tres mensajes directos” contra ella y contra el proyecto político que representa. Entre esos hechos, destacó el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por la justicia norteamericana a 45 años de prisión por narcotráfico.

“Hernández fue condenado por traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia EE.UU. y hoy es indultado por Trump. Esto tiene un claro componente político”, advirtió Moncada.

Además, criticó el respaldo público de Trump al candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH), Nasry Asfura, quien fue uno de los principales beneficiados por la última etapa del conteo oficial.

Según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), el centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras (PLH), lidera la contienda con 1.021.822 votos (40,28%), seguido por Asfura con 1.005.339 sufragios (39,63%). En tercer lugar se ubica Rixi Moncada, con 482.486 votos (19,02%).

La distancia entre los dos primeros lugares ha generado una fuerte tensión política en el país, en medio de acusaciones cruzadas y sospechas sobre la transparencia del proceso. Aunque no se ha confirmado oficialmente el resultado definitivo, Moncada insistió en que el proceso presenta graves irregularidades y que su partido continuará denunciando lo que considera una maniobra para bloquear a la izquierda del poder.