Este viernes se realizará el sorteo de grupos del Mundial 2026: Argentina espera rivales

La cuenta regresiva llegó a su fin: este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington DC, a partir de las 14 horas (hora argentina), y podrá seguirse en vivo por Telefé, TyC Sports, DSports y FIFA+.

Será una edición histórica de la Copa del Mundo, con la participación récord de 48 selecciones, un formato inédito que propone 12 grupos de 4 equipos cada uno y un total de 104 partidos. La competencia se extenderá desde el 11 de junio hasta el 29 de julio de 2026, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva York.

Argentina, como vigente campeona y segunda en el ranking FIFA, será una de las cabezas de serie del Bombo 1, lo que le permite evitar cruces con potencias como España, Francia o Inglaterra hasta una hipotética final. Además, la FIFA definió trayectorias separadas para las selecciones mejor posicionadas, garantizando que no se enfrenten hasta las etapas decisivas del torneo.

El sorteo se organizará en cuatro bombos con 12 selecciones cada uno, de acuerdo al ranking FIFA y criterios geográficos. Los tres anfitriones ya tienen su lugar asignado: México será parte del Grupo A, Canadá del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D. Hasta el momento, hay 42 selecciones clasificadas y restan definirse seis lugares más, provenientes de los repechajes internacionales y europeos.

Italia, Bolivia, Irak y Surinam, entre otras selecciones, aún deben definir su participación en los duelos clasificatorios que se disputarán entre marzo y abril de 2026.

El evento de este viernes contará con un despliegue artístico de primer nivel. Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People serán los encargados de animar el espectáculo musical, mientras que la conducción estará a cargo de la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez.

La FIFA estableció criterios estrictos para el sorteo, a fin de evitar cruces entre equipos de una misma confederación, salvo en el caso de la UEFA, que contará con 16 representantes. Así, se asegura que cada grupo tenga al menos una y como máximo dos selecciones europeas.

Por su parte, los partidos inaugurales ya fueron confirmados:

México debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Canadá lo hará el 12 de junio en Toronto.

Estados Unidos jugará también el 12, pero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El nuevo formato de competencia permitirá que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avancen a los dieciseisavos de final, lo que amplía las posibilidades de clasificación y otorga mayor competitividad al torneo.

A pocas horas del sorteo, la expectativa crece en todo el mundo. En Argentina, la mirada está puesta en conocer el camino que deberá recorrer la Scaloneta para defender la corona conseguida en Qatar 2022, con Lionel Messi aún como símbolo de una generación histórica.