Mity Reutemann continuará como presidenta del Concejo Municipal en 2026

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal completó este miércoles por la mañana la sesión preparatoria, en la que asumieron formalmente los concejales electos este año. La jornada se realizó tras el cuarto intermedio definido el martes, y permitió avanzar con la elección de autoridades y la conformación de las comisiones internas del cuerpo.

Por unanimidad, se aprobó la moción presentada por el concejal Guillermo Rey Leyes, mediante la cual se definió que Mity Reutemann continuará como presidenta del Concejo durante el año 2026. A su vez, Rodrigo Alvizo fue elegido vicepresidente primero y Giselle Miravete, vicepresidenta segunda.

Tras la sesión, Mity Reutemann expresó su satisfacción por el respaldo recibido: “Estoy muy feliz por seguir acompañando desde Unidos, por tercer año consecutivo, la presidencia del Concejo”, manifestó en diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5.

Además, valoró el consenso logrado: “La votación fue unánime, y también me pone contenta que la vicepresidencia primera y segunda tienen la representatividad de distintas fuerzas de la ciudad. Creo que eso es trabajar en democracia”, afirmó.

Finalmente, destacó la importancia de dejar de lado las diferencias partidarias: “El ciudadano espera que dejemos de lado las pujas, las peleas, y que hagamos una mirada unánime hacia las necesidades de la gente”, concluyó.

Durante la sesión también se definió la conformación de las comisiones internas, que quedaron integradas de la siguiente manera: