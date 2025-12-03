El Vivero Inclusivo cumplió nueve años de trabajo por la integración

El Vivero Inclusivo Pedagógico celebró su 9° aniversario con un acto institucional del que participaron autoridades municipales y referentes del área de educación. El espacio, dependiente de la Municipalidad, promueve la formación laboral, la inclusión plena y el desarrollo personal de personas con discapacidad, a través del trabajo, la capacitación y la producción de especies autóctonas.

Durante la jornada, se reconoció el compromiso y la dedicación del equipo de trabajo del Vivero, así como el acompañamiento permanente de la Dirección de Educación y de todas las personas que día a día sostienen este proyecto con vocación y responsabilidad.

Participaron del acto el secretario de Gobierno, Norberto Carosso; el director y el subdirector de Educación, Héctor Storani y José Chena; y la directora de Protección Civil, Valentina González. En ese marco, las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado para fortalecer políticas públicas inclusivas en la ciudad.

Desde la Municipalidad señalaron que el Vivero Inclusivo Pedagógico constituye "una iniciativa fundamental para la construcción de una ciudad más integrada, con más oportunidades y que valore las capacidades y talentos de cada integrante de la comunidad". Además, expresaron que es importante “continuar fortaleciendo este tipo de propuestas, que contribuyen al crecimiento colectivo y promueven una ciudad más inclusiva”.