Colapinto se prepara para el 2026: Alpine presentará su nuevo auto en enero

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 anunció oficialmente que el 23 de enero de 2026, en un evento que se realizará en Barcelona, España, presentará el A526, el auto con el que disputará la próxima temporada del Mundial.

La presentación marcará el comienzo de una nueva etapa para Franco Colapinto, que en 2025 tuvo un debut difícil tras incorporarse a la titularidad desde la séptima fecha. El joven piloto argentino se encontró con un monoplaza poco competitivo, incapaz de ofrecerle las herramientas necesarias para demostrar todo su talento.

De cara a 2026, las expectativas son muy distintas: Alpine abandonó los motores Renault y apostó por los motores Mercedes, lo que representa un salto de calidad clave. Además, se trata de uno de los equipos con mayor tiempo de desarrollo en túnel de viento, lo que podría traducirse en un chasis más sólido y equilibrado.

El evento contará con la participación de los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, socios e invitados especiales. En un breve comunicado, Alpine aseguró: “El equipo de Fórmula 1 BWT Alpine lanzará su temporada 2026 y presentará la imagen del A526 el 23 de enero”.

La cita en Barcelona no solo servirá para mostrar el nuevo diseño y características del monoplaza, sino que marcará el punto de partida de una temporada donde Colapinto estará obligado a mostrar resultados y consolidar su lugar en la máxima categoría.

Después de un año cuesta arriba, el 2026 podría ser el verdadero inicio de una carrera ascendente para el argentino, esta vez con un auto competitivo que le permita pelear más arriba y exhibir el talento que lo llevó a la Fórmula 1.