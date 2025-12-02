La Liga Profesional confirmó los días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de AFA oficializó este martes los días y horarios de los partidos de semifinales del Torneo Clausura 2025, que enfrentarán a Boca con Racing y a Gimnasia con Estudiantes, en dos clásicos que definirán a los finalistas del certamen.

Domingo 7 de diciembre – 19:00: Boca vs. Racing, en la Bombonera.

Lunes 8 de diciembre – 17:00: Gimnasia vs. Estudiantes, en La Plata.

El motivo del cambio en La Plata

El clásico platense se jugará el lunes por un pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que advirtieron sobre la alta concentración de eventos en la ciudad durante el fin de semana, incluyendo dos recitales masivos y una carrera de TC.

Lo que viene

La final del Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Una semana más tarde, el sábado 20, el ganador se enfrentará con Platense, campeón del Apertura, por el Trofeo de Campeones en el Estadio Único de San Nicolás.