Plan de paz para Ucrania: tras cinco horas de reunión, Moscú y Washington siguen sin acuerdo

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, mantuvieron este martes 2 de diciembre su sexta reunión bilateral, centrada en el plan de paz para Ucrania impulsado por la administración de Donald Trump. Según informó el asesor presidencial Yuri Ushakov, la reunión fue “muy útil, constructiva y sustanciosa”, pero no logró acercar posiciones sobre los aspectos clave del conflicto.

Durante el encuentro se discutieron cinco documentos, entre ellos la propuesta original de Washington y cuatro textos complementarios revisados por Kiev y países europeos. Entre los puntos más conflictivos se encuentran la renuncia de Ucrania a la OTAN, las garantías de seguridad mutuas, la situación territorial en el Donbás y las eventuales reparaciones de guerra por parte de Rusia.

“No hemos logrado un compromiso", reconoció Ushakov, aunque señaló que “algunas propuestas estadounidenses son más o menos aceptables” y que Putin expresó su apoyo parcial a ciertos puntos del plan, mientras que otros fueron rechazados en forma tajante.

En cuanto al estatus de los territorios ocupados, que representan el 19% del territorio ucraniano, Moscú aseguró que “no hay ningún compromiso alcanzado”, aunque manifestó disposición para seguir discutiendo alternativas.

Pese a las diferencias, el Kremlin aclaró que "las posiciones no están más lejos que antes" y destacó la voluntad de ambas partes de continuar los contactos. Según Ushakov, aún hay “mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú”.

Por último, el funcionario ruso evitó confirmar si se realizará una futura reunión entre Putin y Trump, pospuesta tras la cancelación de la Cumbre de Budapest, y sostuvo que dependerá de los avances en el proceso de paz.