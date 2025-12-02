Corte Suprema de Santa Fe: sigue trabada la elección de autoridades y crece la presión política

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a postergar la designación de su presidente para el año 2026, en medio de diferencias internas y un contexto de creciente presión política. La definición estaba prevista para este martes, durante una nueva reunión de Acuerdos, pero los ministros no alcanzaron el consenso esperado, por lo que se dispuso un cuarto intermedio, según consta en el Acta N° 46.

El actual presidente Roberto Falistocco, junto a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, no logró avanzar hacia un nombre común para liderar el máximo tribunal en el próximo período.

Tradicionalmente, el tribunal mantiene una alternancia no escrita entre ministros oriundos de Santa Fe y de Rosario. En base a esa lógica, y tras un año de presidencia de Falistocco (del sur provincial), en 2026 debería asumir un ministro de la capital, como Rafael Gutiérrez —quien ya ocupó la presidencia en 13 ocasiones— o Rubén Weder, uno de los integrantes más recientes.

Sin embargo, este criterio podría cambiar. La nueva composición de la Corte, con tres jueces de larga trayectoria, tres nuevos y un integrante en retiro próximo (Spuler), abrió el debate sobre nuevos criterios para definir las autoridades.

En el medio de estas discusiones, el gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que en 2026 se completará la renovación de la Corte. “Hay una Constitución y una ley que pone un límite para ejercer los cargos en la Justicia. Y están para cumplirse”, afirmó en una entrevista con Luis Mino, al señalar directamente a los ministros Falistocco y Gutiérrez.

Pullaro sostuvo que, si los magistrados no se retiran voluntariamente, avanzará con la firma de un decreto que active el proceso de jubilación. “Vamos a terminar el 2026 con la Corte renovada, y lo vamos a hacer con diálogo, pero llega un punto en el que están la ley y la Constitución, y las vamos a hacer cumplir”, sentenció.

De no alcanzarse un acuerdo antes de fin de año, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé que el cargo quede en manos del ministro con mayor antigüedad. En ese caso, Falistocco continuaría en la presidencia.