Tensión en el Ministerio de Desarrollo: el Gobierno suspendió los convenios con el MTE tras una protesta

Una protesta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe desató este martes una fuerte tensión con el Gobierno provincial, que resolvió suspender todos los programas y convenios vigentes con la organización.

El reclamo se realizó en el hall del edificio de Almirante Brown al 6900, donde representantes del MTE ingresaron para presentar un pliego de demandas ante lo que describen como una crisis inminente: más de 700 trabajadores del sector popular quedarían sin ingresos a partir de enero. “No vamos a tener nada para esos meses y no tenemos respuesta del ministerio”, expresó Marta Amado, referente del MTE.

En un comunicado, el MTE sostuvo que la manifestación fue pacífica, tras “22 meses de diálogo sin respuestas”. También denunciaron un trato violento y amenazante por parte de la ministra Victoria Tejeda. “Exigimos políticas públicas reales que defiendan el trabajo cooperativo en la Economía Popular”, afirmaron.

Desde el Gobierno provincial respondieron con firmeza: acusaron al MTE de haber interrumpido el funcionamiento del edificio, generado intimidaciones y bloqueado el ingreso y egreso del personal. Como consecuencia, el Ministerio anunció la suspensión total de los programas vinculados al MTE y adelantó que evalúa acciones legales.

“El Gobierno de Santa Fe rechaza de manera categórica cualquier tipo de violencia como mecanismo de presión”, indicaron oficialmente, reafirmando que los canales de diálogo siguen abiertos, pero “solo para quienes se acerquen de manera pacífica”.