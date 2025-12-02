Trump anunció que EE.UU. iniciará operaciones militares terrestres contra el narcotráfico en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas militares de su país iniciarán “muy pronto” operaciones terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela, como parte de una nueva fase de la operación Lanza del Sur, impulsada por el Pentágono desde septiembre.

La declaración fue realizada en el marco de una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en un contexto de creciente tensión diplomática y operativa entre Washington y Caracas.

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, expresó Trump ante periodistas. Hasta ahora, según detalló, los esfuerzos se habían concentrado en operativos navales y aéreos en el Caribe, con un saldo —según fuentes oficiales— de más de 80 muertes de presuntos narcotraficantes y la destrucción de embarcaciones.

La ofensiva se enmarca en una política de presión sostenida contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos no reconoce oficialmente y que enfrenta acusaciones por liderar una red de narcotráfico conocida como el Cartel de los Soles, según el gobierno estadounidense. Venezuela, por su parte, ha negado reiteradamente estas acusaciones.

Según reportes de prensa internacional, Trump también habría rechazado recientemente un pedido de amnistía de Maduro, presentado durante una breve conversación telefónica el 21 de noviembre. El mandatario venezolano habría solicitado garantías para salir del país junto a su entorno, una opción que, según las mismas fuentes, fue descartada por la Casa Blanca.

Tras el vencimiento de un supuesto plazo de una semana para abandonar Venezuela, Trump ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano y endureció el cerco diplomático y operativo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó las acciones y rechazó denuncias sobre presuntas órdenes letales tras ataques navales. Aseguró que todas las operaciones fueron “legales y autorizadas por la cadena de mando”.

Mientras tanto, desde Caracas, el gobierno de Maduro denunció que las medidas buscan forzar un cambio de régimen y tomar el control de los recursos petroleros. El lunes se realizaron marchas oficiales en defensa de la “soberanía nacional”.

La comunidad internacional se mantiene atenta a los posibles movimientos militares en el terreno, en un conflicto que combina presión diplomática, sanciones económicas y despliegues de fuerzas armadas en zonas sensibles del continente.