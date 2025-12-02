Montenegro finalizó su mandato en el Concejo: "Mi compromiso no termina"

Durante la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Municipal, realizada este martes en el salón “Carlos Hugo Tepp” de la Vieja Usina, el concejal Mario Jesús Montenegro dejó formalmente su banca tras cumplir su mandato, y pronunció un mensaje de cierre con un fuerte contenido político e institucional.

“No se trata de un cierre, sino de un capítulo que se completa para que Santo Tomé siga escribiendo su historia”, expresó. En ese sentido, afirmó que su gestión estuvo guiada por la idea de que “la política debe volver a estar cerca de la gente, sin promesas vacías, con trabajo real, con gestión, con presencia en los barrios, en las instituciones, en los clubes, en las escuelas, en cada espacio donde nuestra ciudad respira”.

El edil manifestó: “Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo. Cada día. Cada proyecto. Cada discusión. Cada votación”, y sostuvo que desde su banca se defendieron “la vida, la salud y la dignidad, el ambiente, los servicios y la obra pública”.

En su repaso, mencionó proyectos como el programa Ciudad Cardioprotegida, la actualización de la ordenanza de fitosanitarios, la creación de los Consejos Barriales de Salud, la actualización de la Tasa de Sanidad y la implementación de la Sala de Situación, entre otras iniciativas. También destacó su impulso al Plan Director Urbano, al que definió como “una hoja de ruta para los próximos 20 años”, con participación ciudadana y en sintonía con los debates sobre autonomía municipal.

Montenegro cerró su intervención agradeciendo a los vecinos, a su familia, a su equipo, a los trabajadores municipales y a las instituciones locales, y expresó:

“No es despedida… es un hasta pronto… Porque mientras haya un santotomesino que crea que podemos vivir mejor, yo voy a estar ahí, donde se construyen las respuestas: en la calle, con la gente, escuchando, gestionando y trabajando”.

“Termina un mandato. No termina mi compromiso. Gracias, Santo Tomé. Gracias por permitirme servirles. Los abrazo fuerte”, concluyó.