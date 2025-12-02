Una profesional fue denunciada por hurto y amenazas en una clínica privada

La tarde y noche del lunes dejaron una serie de actuaciones policiales en distintos puntos de nuestra ciudad. Entre los hechos reportados se destaca una denuncia por hurto y amenazas ocurrida en una clínica privada, y dos personas demoradas en distintos operativos del Comando Radioeléctrico, uno de ellos con pedido de captura vigente.

El primer hecho fue atendido por agentes de la Comisaría 12, que alrededor de las 17 horas acudieron a un consultorio ubicado en inmediaciones de 7 de Marzo al 1900, tras un aviso a la Central de Emergencias 911 por un episodio de desorden dentro de un establecimiento de salud privado.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a una profesional de 53 años, que se encontraba alterada y en discusión con el propietario de la clínica. Este explicó que la mujer ya no formaba parte del equipo de trabajo y que debía retirarse con sus pertenencias. Según manifestó, al irse, la acusada se llevó fichas de pacientes.

Más tarde, el propietario (46 años) y dos empleados del lugar —una mujer de 34 años y un hombre de 28— se presentaron en la comisaría para radicar una denuncia por hurto y amenazas simples. Afirmaron que la profesional los insultó, los amenazó y que, días atrás, se llevó un escritorio y sillones pertenecientes a la clínica.

Los denunciantes se comprometieron a conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y a aportar registros fílmicos realizados con sus teléfonos celulares al fiscal interviniente.

Por otra parte, en distintos operativos realizados por el Comando Radioeléctrico, fueron demoradas dos personas, una de ellas con un pedido de captura vigente desde noviembre de 2022. Estos procedimientos se concretaron en el marco de patrullajes preventivos llevados a cabo en diferentes sectores de la ciudad.