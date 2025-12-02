Detenido en la zona de Sarmiento y Almaraz por tener un pedido de captura vigente

En la noche del lunes, personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad demoró a un hombre de 45 años durante un patrullaje preventivo realizado en la zona de Sarmiento y Almaraz.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, los agentes procedieron a chequear e identificar al individuo, quien aportó sus datos de manera verbal, ya que no portaba documentación. Luego de comunicar la información a la central de emergencias, se confirmó que el hombre tenía un pedido de captura vigente desde el 11 de noviembre de 2022.

Ante esta situación, se dispuso su traslado en calidad de demorado, conforme a lo establecido en el artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, y se realizó el paso correspondiente por Medicina Legal. Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría 15.

Según indicaron las autoridades judiciales, si el pedido de captura se encontraba vigente, el hombre debía ser puesto a disposición del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 1, según el turno correspondiente.