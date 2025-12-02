Sociedad — 02.12.2025 —
Jornada de Inclusión y Convivencia en el Día de las Personas con Discapacidad
La actividad se desarrollará este miércoles en Plaza Libertad e incluirá juegos, espectáculos, arte en vivo y la pintada de una senda peatonal inclusiva.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de una Jornada de Inclusión y Convivencia, que se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas, en Plaza Libertad.
Se trata de una propuesta abierta que busca "promover el encuentro, la participación y la construcción colectiva de una ciudad más inclusiva". A lo largo de la jornada se desarrollarán actividades recreativas, culturales y de sensibilización, destacando el trabajo de diversas instituciones locales vinculadas a la temática de la discapacidad.
Participarán del encuentro Centros de Día, Equipos Interdisciplinarios, Asociaciones Civiles, Agrupaciones especializadas, narradores y artistas santotomesinos. También formarán parte el Vivero Inclusivo y un stand informativo de la Oficina de Discapacidad del Municipio.
Entre las propuestas previstas se incluyen juegos de kermesse, cine, stands de concientización, una carpa sensorial, espectáculos de títeres y arte en vivo. Uno de los momentos destacados será la pintada de una senda peatonal inclusiva con pictogramas accesibles, una iniciativa que apunta a generar entornos urbanos más amigables y accesibles para todas las personas.
Desde el Municipio se destaca que esta jornada fue construida colectivamente junto a las instituciones participantes, celebrando la convivencia, la diversidad y el encuentro como pilares esenciales de una comunidad verdaderamente inclusiva.