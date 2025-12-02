Martes 02 de diciembre de 2025

Nuevos horarios de misa en la Parroquia Inmaculada

Los nuevos horarios rigen desde esta semana e incluyen celebraciones por la mañana y la tarde, todos los días de la semana.

Desde esta semana, cambian los horarios de misa en la Parroquia Inmaculada.

La Parroquia Inmaculada informó que, a partir de esta semana, se implementan nuevos horarios para la celebración de la misa, tanto en días hábiles como durante los fines de semana.

Los nuevos horarios son los siguientes:

  • Lunes a sábados: 19:30 hs

  • Martes a viernes: 7:00 hs

  • Domingos: 8:00, 10:00 y 19:30 hs

Desde la comunidad parroquial invitan a los fieles a participar de las celebraciones en los nuevos horarios, recordando que estos estarán vigentes de manera estable en el templo ubicado en nuestra ciudad.

