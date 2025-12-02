Racing y Gimnasia completaron el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Este lunes por la noche se completaron los cuartos de final del Torneo Clausura y quedaron definidos los cruces de semifinales, con cuatro protagonistas de peso: Boca, Estudiantes, Racing y Gimnasia. Los encuentros tendrán un fuerte contenido emotivo, con clásico platense incluido y un choque de alto voltaje en La Bombonera.

En primer turno, Gimnasia y Esgrima La Plata sorprendió al eliminar a Barracas Central en condición de visitante. Fue 2-0 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres. De esta manera, el Lobo jugará en semifinales ante Estudiantes, en una nueva edición del clásico de La Plata, que se disputará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Más tarde, en Avellaneda, Racing superó a Tigre por penales tras empatar 0-0 en tiempo reglamentario y suplementario. Facundo Cambeses fue figura en la definición desde los doce pasos, donde La Academia se impuso 4-2. El equipo de Gustavo Costas, que venía de eliminar a River, enfrentará en la próxima instancia a Boca Juniors, en La Bombonera.

El conjunto xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, había clasificado el domingo al vencer 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Ayrton Costa. Boca llega en un gran momento y será local frente a un Racing que también atraviesa un sólido presente en el torneo.

Por su parte, Estudiantes de La Plata fue el primero en meterse entre los cuatro mejores. El sábado, superó por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, con tanto de Tiago Palacios. El equipo logró reponerse del revés institucional que significó la sanción al presidente Juan Sebastián Verón y mantiene su ambición intacta.

Más allá de la lucha por el título, esta instancia también incide en la clasificación a las copas internacionales de 2026. River Plate necesita que Boca se consagre campeón para acceder al repechaje de la Copa Libertadores; si no ocurre, jugará la Sudamericana. En tanto, Independiente depende de que el campeón sea Boca o Racing para asegurarse una plaza internacional.