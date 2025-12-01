Ucrania y Estados Unidos reportan avances en un posible plan para el fin del conflicto

Las conversaciones mantenidas entre representantes de Estados Unidos y Ucrania desde el domingo en Florida dieron lugar a “avances significativos” en la elaboración de un posible plan para poner fin a la invasión rusa, según confirmó el negociador ucraniano Rustem Umerov.

A través de una publicación en Facebook, el funcionario señaló que, si bien hubo progresos concretos, “algunos puntos aún requieren ajustes adicionales”. También destacó que se acordó con la parte estadounidense mantener un contacto constante en el marco de las negociaciones.

El diálogo se enmarca en un contexto de creciente actividad diplomática en torno al conflicto, que lleva más de dos años. La reunión entre Estados Unidos y Ucrania coincidió con una nueva visita del presidente Volodimir Zelenski a Europa, donde se encontró con su par francés Emmanuel Macron.

Desde París, Macron sostuvo este lunes que “no hay propiamente un plan que esté finalizado” y advirtió que una salida al conflicto “sólo puede finalizarse con Kiev y los europeos alrededor de la mesa”. En referencia al tema territorial, agregó: “Sólo el presidente Zelenski puede finalizarlo”.

El avance de estas negociaciones ocurre en la antesala de una reunión prevista entre el presidente ruso Vladimir Putin y Steve Witkoff, enviado del expresidente estadounidense Donald Trump, quien semanas atrás presentó un proyecto de 28 puntos como base para una eventual salida negociada.