Un santotomesino en Cosquín: Joaquín Frutos integrará la delegación oficial de Santa Fe

Por Santotomealdía



Joaquín Frutos, santotomesino e integrante del Ballet Martín Fierro, fue seleccionado para formar parte del cuerpo de danza oficial de la provincia de Santa Fe, que se presentará en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026. El elenco actuará el 24 de enero en el escenario mayor, en una propuesta que rendirá homenaje al brigadier Estanislao López, al cumplirse 240 años de su nacimiento.

La delegación está conformada por 40 bailarinas y bailarines seleccionados a través de una convocatoria abierta impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia. Joaquín accedió al proceso a través del nodo Santa Fe, donde participó de una exigente audición junto a cientos de postulantes de distintas localidades.

En diálogo con Radio Nova 97.5, Frutos destacó que este logro es el resultado de "muchos años de trabajo, que empezaron desde muy chico, en una familia de bailarines". El proceso de selección fue llevado adelante por un comité evaluador integrado por María Lorena Concari, Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz. Más de 450 artistas participaron de las instancias de evaluación en cinco sedes provinciales: Reconquista, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Venado Tuerto.

Luego de instancias presenciales de selección realizadas en cinco ciudades, se definieron los 40 bailarines que serán parte del cuerpo de danza. (Foto: GSF)

El grupo de danza comenzará los ensayos este mes, con jornadas intensivas de hasta ocho horas semanales, en Rosario y Santa Fe. "No es fácil coordinar los ensayos, porque hay gente de toda la provincia, pero es una experiencia hermosa", señaló Frutos.

Si bien el contenido artístico de la presentación aún no fue divulgado oficialmente, se sabe que la propuesta girará en torno a la figura de Estanislao López. "Estamos trabajando sobre eso, pero todavía no se puede contar mucho", explicó el bailarín.

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín es considerado el máximo escenario de la música y la danza tradicional argentina. La participación de Joaquín Frutos representa un orgullo para la comunidad santotomesina y un nuevo paso en su destacada trayectoria como artista popular.