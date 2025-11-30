Trump confirmó que habló con Maduro en medio de nuevas tensiones entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que mantuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un contexto de alta tensión entre ambos países. La revelación fue realizada por el propio Trump ante periodistas, al ser consultado sobre el contacto durante un vuelo en el Air Force One.

“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, respondió Trump al confirmar el diálogo, sin dar detalles sobre su contenido. Más tarde, añadió que “no diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”.

La charla entre ambos líderes se conoció pocos días después de que medios estadounidenses informaran sobre un posible contacto entre los mandatarios. Trump justificó el acercamiento en función de un objetivo humanitario: “Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, señaló.

Por su parte, Nicolás Maduro se mostró abierto al diálogo, pero advirtió que no cederá en cuestiones que afecten la soberanía venezolana. “El que quiera dialogar encontrará en nosotros gente de palabra. Lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo”, expresó días atrás en su programa televisivo.

Advertencias de EE.UU. y respuesta venezolana

La confirmación de la llamada se dio en un clima marcado por nuevos mensajes amenazantes por parte del gobierno estadounidense. Trump advirtió en redes sociales que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”, dirigiéndose no solo a aerolíneas y pilotos, sino también a narcotraficantes y traficantes de personas.

Desde Caracas, el gobierno venezolano repudió esas declaraciones y denunció una “violación de su soberanía” ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En un comunicado, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, sostuvo que “ningún poder extranjero podrá sustituir el ejercicio de la jurisdicción venezolana sobre su espacio aéreo”.

El gobierno bolivariano señaló además que la declaración de Trump representa una “interferencia ilícita” tipificada como delito en el Convenio de Aviación Civil Internacional, al difundir información falsa que pone en riesgo la seguridad operacional.

Denuncias y condenas internacionales

En paralelo, el gobierno de Maduro intensificó sus denuncias contra Washington. A través de una carta enviada a la OPEP, Venezuela pidió apoyo para frenar lo que califica como una “agresión” de EE.UU. que amenaza el equilibrio del mercado energético. Según Maduro, las acciones militares norteamericanas en el Caribe buscan “derrocar al gobierno y apoderarse de las reservas petroleras” del país.

Organismos y gobiernos como la ONU, Rusia, Colombia, México y Brasil han manifestado su preocupación o rechazo ante las recientes acciones estadounidenses. Algunos expertos han calificado los ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.

Entretanto, EE.UU. mantiene una fuerte presencia militar frente a las costas venezolanas, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, que oficialmente tiene por objetivo combatir el narcotráfico. Sin embargo, distintas fuentes cuestionan la validez de las acusaciones contra Venezuela, ya que más del 80 % de las drogas que ingresan a EE.UU. lo hacen por la ruta del Pacífico.