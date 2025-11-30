Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Liga Profesional tras una final marcada por incidentes

Estudiantes de Río Cuarto logró este domingo el acenso a la Liga Profesional del fútbol argentino tras igualar 1-1 con Deportivo Madryn, en la revancha de la final del Reducido de la Primera Nacional disputada en el estadio Abel Sastre. Con un marcador global de 3-1, el conjunto dirigido por Iván Delfino se quedó con el segundo ascenso del año.

El local abrió el marcador a los 18 minutos del segundo tiempo con una gran tijera de Luis Silba que ilusionó a Madryn con forzar los penales. Sin embargo, cuatro minutos después de la expulsión de Federico Recalde, Agustín Morales marcó el empate que sentenció la serie.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la violencia: hinchas del conjunto patagónico invadieron el campo de juego y arrojaron proyectiles, lo que obligó la intervención de la Policía y llevó al árbitro Facundo Tello a dar por finalizado el partido antes del tiempo reglamentario.

Pese al clima tenso, Estudiantes festejó un ascenso histórico.