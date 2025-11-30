Boca eliminó a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura

Boca sigue en carrera. Este domingo, el equipo de Claudio Úbeda venció por 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera y logró el pase a las semifinales del Torneo Clausura, donde espera por el ganador del cruce entre Tigre y Racing.

El único gol del partido llegó temprano: a los cinco minutos de juego, Ayrton Costa aprovechó un rebote tras un remate de Miguel Merentiel y definió para marcar la diferencia. El tanto fue suficiente para inclinar la balanza en un encuentro intenso y parejo.

Más allá de alguna chance aislada para ampliar la ventaja, Boca terminó apoyándose en la seguridad de Agustín Marchesín, quien tuvo varias intervenciones importantes y volvió a cerrar el arco. Con este resultado, el conjunto azul y oro sumó su sexta victoria consecutiva y ratificó su buen momento.

Con la clasificación asegurada, el equipo aguarda conocer su próximo rival, que surgirá del partido entre Tigre y Racing, programado para este lunes.