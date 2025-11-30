José Alonso ganó las elecciones en Colón con apoyo mayoritario

Este domingo, el club Colón definió su nueva conducción mediante los comicios internos que concluyeron con la victoria de la lista Tradición Sabalera, encabezada por José Alonso, quien asumirá la presidencia del club.

La votación arrojó un total de 6.240 votos emitidos. Tradición Sabalera obtuvo 2.840 sufragios, posicionándose por delante de Sangre de Campeones (1.810), Dr. Ricardo Magdalena (1.223), Pasión Sabalera (294) y Unidad Colonista (49). Se registraron además 20 votos en blanco y 4 nulos.

La nueva comisión directiva quedó integrada de la siguiente manera: presidente José Alonso; vice‑presidentes Gustavo Ingaramo, Matías Vidoz y Alejandro Bonazzola; secretario general Gabriel Méjico; tesorero Hugo Carnevale; secretario coordinador Francisco Rivero; responsable de prensa Espartaco Sandaza; relaciones públicas Patricio Fleming; y como síndico al exvicepresidente José Néstor Vignatti.

Este recambio pone fin a la gestión que encabezaba Víctor Godano y marca un giro institucional, con la dirigencia de Tradición Sabalera al frente del club. El nuevo equipo tendrá por delante varias tareas prioritarias: reorganizar las finanzas, reconstruir el plantel y definir la estrategia deportiva de cara a la continuidad en la Primera Nacional.

Para la dirigencia entrante, el desafío también pasa por consolidar la confianza de socios y simpatizantes, y llevar adelante una gestión que responda a las expectativas de estabilidad institucional y rendimiento deportivo.