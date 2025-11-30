Horror en California: un tiroteo en una fiesta infantil dejó al menos cuatro muertos y diez heridos

La ciudad de Stockton, California, fue escenario de un nuevo y trágico tiroteo en Estados Unidos. Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas luego de que se desatara una balacera en una fiesta de cumpleaños infantil que se celebraba en un salón de banquetes.

El hecho ocurrió en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, poco antes de las 18:00 del sábado, según confirmó Heather Brent, vocera del Sheriff del condado de San Joaquín. “Es inconcebible que hubiera niños pequeños que sufrieran daños”, expresó con consternación.

Por su parte, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, señaló que el episodio de violencia se desató en medio de una celebración familiar: “Me siento devastado y furioso al enterarme del tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de cumpleaños de un niño. Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”.

A través de sus redes sociales, Lee agregó: “La violencia afectó mi vida de joven, y ver a nuestros hijos, padres y vecinos pasar por esto me conmueve profundamente. Stockton es mi hogar. Estas son nuestras familias. Esta es nuestra comunidad”.

La alcaldesa Cristina Fugazzi también manifestó su pesar: “Es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que no sobrevivieron”.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad ni el estado de todas las víctimas, pero las autoridades informaron que entre los heridos y fallecidos hay niños y adultos. Tampoco se determinó si los disparos se produjeron dentro o fuera del salón.

Desde el Sheriff del condado indicaron que “podría tratarse de un ataque selectivo”, aunque la investigación sigue abierta. En ella colaboran agentes federales del FBI, la Policía de Stockton y otros cuerpos locales.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado del hecho, y su oficina comunicó que la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado coordina acciones con las fuerzas del orden.

La policía pidió a cualquier persona con imágenes, videos o información sobre el incidente que se comunique con la Oficina del Sheriff para colaborar con la investigación.

El tiroteo de Stockton ocurre pocos días después de otro ataque en Washington, donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados cerca de la Casa Blanca, y uno de ellos murió. El presidente Donald Trump calificó ese hecho como “un acto de maldad, de odio y de terrorismo”.

Estados Unidos suma un nuevo episodio de violencia armada, esta vez en un contexto tan sensible como una fiesta infantil, con un saldo que deja a toda una comunidad sumida en el dolor.