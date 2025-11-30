Estudiantes eliminó a Central Córdoba como visitante y se metió en semifinales

Estudiantes de La Plata se convirtió este viernes en el primer clasificado a las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer por 1-0 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El triunfo le permite al conjunto platense dejar atrás días turbulentos y enfocarse en la recta final del campeonato.

En un encuentro de trámite parejo y escasa intensidad, marcado por las altas temperaturas, el “Pincha” supo aprovechar su mejor momento. En el primer tiempo tuvo la más clara con un remate de Edwuin Cetré, bien contenido por el arquero Alan Aguerre.

El único tanto del partido llegó en el complemento: Cristian Medina armó una buena jugada por derecha, habilitó a Cetré, y el colombiano lanzó un centro preciso al segundo palo que Tiago Palacios conectó con precisión para establecer el 1-0. Fue un gol que rompió la monotonía de un duelo cerrado.

La respuesta del equipo santiagueño llegó de inmediato, con un potente disparo de Lucas Varaldo que se estrelló en el travesaño. Después de eso, Central Córdoba intentó con envíos largos al área, pero sin claridad ni efectividad.

Estudiantes cerró el partido con orden y eficacia, y sella su pase a semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre Barracas Central y Gimnasia.

El resultado también permite al conjunto platense cambiar el foco luego de la suspensión de su presidente Juan Sebastián Verón, quien fue sancionado por seis meses por no respetar los protocolos de pasillo de campeón ante Rosario Central.