Prevén niveles bajos del Paraná y menor caudal de lluvias en Santa Fe durante el verano

El Gobierno de Santa Fe informó que se espera que el Río Paraná mantenga niveles medios a medios-bajos durante los próximos meses, en un contexto de precipitaciones por debajo de lo habitual y una tendencia hacia condiciones de La Niña, que impactan directamente sobre los caudales.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos explicaron que el fenómeno El Niño–Oscilación Sur (ENOS) actualmente se encuentra en fase neutral, aunque con una marcada tendencia a evolucionar hacia La Niña en el trimestre noviembre-enero. Para 2026, se espera que el fenómeno comience a ceder hacia condiciones neutras en marzo, con posibilidad de un nuevo ciclo de El Niño hacia la segunda mitad del año.

En ese marco, se mantienen activas más de 50 estaciones de monitoreo hídrico en toda la provincia, que junto con las estaciones nacionales totalizan alrededor de 100 puntos de control, fundamentales para anticipar escenarios y definir respuestas ante eventos hidrometeorológicos.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en el litoral mesopotámico, donde se ubica Santa Fe, se prevén lluvias inferiores a lo normal, mientras que en el oeste provincial las precipitaciones oscilarán entre normales e inferiores a las normales.

Además, las subcuencas brasileñas de los ríos Paraná y Paraguay presentan niveles de humedad bajos o normales, y el sistema de embalses del alto Paraná está al 65 % de su capacidad, sin excedentes que anticipen crecidas extraordinarias.

Finalmente, desde el área de prevención hídrica remarcaron la importancia de las campañas de aforos y batimetrías, con el objetivo de contar con información detallada del comportamiento subacuático de los sistemas hídricos y así planificar acciones de gestión del riesgo hídrico junto a municipios y comunas.