Indonesia bajo el agua: más de 300 muertos y miles de evacuados por las lluvias

Una de las peores tragedias recientes golpea a Indonesia, donde intensas lluvias monzónicas provocaron inundaciones, aludes de barro y desbordes de ríos en varias provincias del país, especialmente en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh. El saldo oficial ya supera los 300 muertos, mientras que decenas de personas continúan desaparecidas.

El desastre dejó pueblos aislados durante días, y solo con una leve mejora del clima este sábado los equipos de emergencia pudieron ingresar a algunas zonas para rescatar cuerpos y asistir a los sobrevivientes. En muchos casos, hallaron cadáveres entre restos de viviendas, escombros y ríos de barro.

Las cifras son alarmantes: 166 fallecidos en Sumatra del Norte, 90 en Sumatra Occidental y 47 en Aceh, aunque las autoridades advirtieron que el número podría aumentar con el correr de las horas. En la localidad de Agam, en Sumatra Occidental, se intenta localizar a casi 80 personas que quedaron sepultadas por los deslizamientos.

La situación humanitaria es extrema: 60.000 familias debieron evacuar sus hogares y trasladarse a refugios improvisados. La distribución de alimentos y la atención médica se ven dificultadas por el mal estado de los caminos y la destrucción total de infraestructura básica.

Ante la persistencia de lluvias, el gobierno optó por aplicar la técnica de siembra de nubes, una estrategia poco habitual en la región, con el objetivo de inducir precipitaciones en áreas alejadas de las zonas críticas y así facilitar los operativos de rescate.

En paralelo, surgieron denuncias de ambientalistas y vecinos que vinculan la tragedia con la deforestación ilegal, una práctica extendida en las regiones afectadas que habría debilitado las laderas montañosas, facilitando los aludes.

En la provincia de Aceh, se decretó el estado de emergencia hasta el 11 de diciembre. Su gobernador reconoció que, aunque se intenta acelerar la asistencia, el barro, las lluvias y el terreno volcánico dificultan cada operación.

Aunque las inundaciones son frecuentes durante la temporada de lluvias en este archipiélago de más de 17.000 islas, la combinación de tormentas intensas, deforestación y urbanización en zonas inestables convirtió esta vez el fenómeno natural en una tragedia de enorme magnitud.